Galderisi: “Lite Gazidis-Boban? Non c’è stata chiarezza nella comunicazione”

MILANO – L’ex calciatore rossonero Giuseppe Galderisi, contattato dai microfoni di MilanNews, ha detto la sua sulla diatriba fra Zvonimir Boban e Ivan Gazidis, che ha comportato il licenziamento del dirigente croato: “Non ho idea di chi abbia sbagliato. Sicuramente nella comunicazione, anche nel calcio, la chiarezza è fondamentale. Un buon rapporto si può deteriorare per tanti motivi, ma a volte proprio da un litigio nascono grandi vittorie e grandi complicità. In questo caso non è accaduto, ma non saprei dire chi abbia sbagliato. Credo però che non ci sia stata una comunicazione trasparente”.

