Gabbia su Ibra: “E’ sempre pronto a dare una mano, da lui si può solo imparare”

MILANO – Con alcune dichiarazioni riportate da SportMediaset, Matteo Gabbia, giovane difensore rossonero che ieri sera ha esordito in Serie A, ha parlato dell’importanza di Zlatan Ibrahimovic: “E’ un fuoriclasse eccezionale. Ti stimola, ti aiuta, è un campione dentro e fuori dal campo. E’ sempre pronto ad aiutarti, si mette a disposizione dei compagni per farli migliorare. Cercherò sicuramente di guardarlo ogni secondo per imparare qualche trucchetto”.

