Gabbia promosso o bocciato? La situazione della difesa rossonera

MILANO – Matteo Gabbia è da sempre un giocatore del Milan, avendo fatto la trafila di tutte le categorie giovanili, prima di poter raccogliere i frutti del suo impegno contro il Torino. Tra l’altro l’esordio vero e proprio con la prima squadra del Milan Gabbia lo ha fatto quasi tre anni fa: il 24 agosto 2017 nella partita del terzo turno preliminare di Europa League vinta per 1-0 sul campo dello Škendija.

Ora il Milan prova a far esplodere un altro talento del settore giovanile, seppur il fisico non sembra idoneo a quello di un difensore centrale. Certo, entrare nei meccanismi di una squadra in difficoltà come quella rossonera, ma la personalità al giovane Gabbia, non sembra essere mancata nelle prime uscite.