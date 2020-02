Gabbia: “Felice dell’esordio, ma tengo i piedi per terra”. E su Thiago Silva…

MILANO – Matteo Gabbia, giovane difensore del Milan, è stato intervistato dai microfoni di Sky Sport: “Sono felice dell’esordio in Serie A, ma voglio tenere i piedi per terra e guardare avanti. Ringrazio tutti quelli che hanno speso del tempo per mandarmi un pensiero e farmi i complimenti. E’ un sogno che si è realizzato, voglio fare una carriera importante nel Milan, ma non mi sbilancio sul futuro. Qui hanno giocato tanti giocatori giocatori forti che hanno scritto la storia del calcio. Ibrahimovic? E’ un onore giocare con lui, dopo averlo visto dal vivo, spero di vedere anche Thiago Silva. Per me è un modello, sarebbe stupendo incontrarlo”.

