Gabbia: “Con l’esordio in Serie A ho coronato un sogno”

MILANO – Matteo Gabbia, difensore rossonero, ha esordito questa sera in Serie A contro il Torino e ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Per me è il coronamento di un sogno. Ringrazio il mister, lo staff e i compagni che mi aiutano ogni giorno. Dedico questo momento ai miei nonni, che sono abbonati a San Siro. Sono felice anche per loro. Ho sempre lavorato al massimo per guadagnarmi questa opportunità. La società ha deciso di continuare questo percorso insieme e ne sono felice. Spero di vivere altre serate come questa, tenendo sempre i piedi piantati a terra”.

