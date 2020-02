G.Ferri: “Milan in crescita, ma non credo possa arrivare in Champions”

MILANO – L’ex calciatore Giacomo Ferri, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio parlando della sfida andata in scena ieri fra Milan e Toro: “In questo momento i granata devono stare molto attenti alla classifica. Ieri non è stato un Toro aggressivo, mi aspettavo di più. Deve pensare a muovere la classifica, perché quelle dietro stanno prendendo punti pesanti. Ibra ha dato qualcosa in più a questo Milan. Non credo possa arrivare in Champions, ma è in evidente crescita. Stanno venendo fuori giocatori importanti come Rebic. Il croato ha grandi qualità. Fino a prima di Natale è stato altalenante. Ora ha trovato continuità e sta facendo vedere cosa sia in grado di fare. E’ un giocatore che può dare fastidio a tante difese. E’ bravo negli inserimenti, è forte di testa, è bravo con entrambi i piedi”.

