Fiorentina, Pradè: “Ecco perché non abbiamo preso Paquetà”

MILANO – Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Lady Radio, spiegando il mancato arrivo a Firenze di Lucas Paquetà, nonostante il concreto interesse del club viola: “Nel mercato abbiamo fatto tre operazioni in ruoli in cui eravamo deficitari. Dovevamo prendere una punta, un centrocampista e un difensore. Paquetà? Era una situazione interessante per come si era messo con il Milan, ma poteva venire solo in prestito e, visto che abbiamo sempre detto di volere gente a titolo definitivo per il presente e il futuro, non è arrivato”.

