Fiorentina-Milan, Pezzella: “Rossoneri forti, ma ci serve un bel risultato”

MILANO – German Pezzella, difensore e capitano della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Dazn poco prima della partita contro il Milan: “Loro hanno giocatori importanti, ma oggi bisogna fare bene e pensare solo a noi stessi. Abbiamo necessità di ottenere un bel risultato. Ibra? E’ forte, ma come ho detto dobbiamo pensare soltanto a noi e non ai giocatori del Milan”.

