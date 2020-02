Fiorentina-Milan: le probabili formazioni

MILANO – Si avvicina il calcio d’inizio di Fiorentina-Milan, in programma stasera alle 20.45. Tra le fila rossonere rientra Hakan Calhanoglu, costretto a saltare per infortunio la partita contro il Torino di lunedì scorso. In difesa, però, mancheranno sia Kjaer che Musacchio: spazio allora a Matteo Gabbia, alla prima da titolare in Serie A. Il giovane difensore affiancherà capitan Romagnoli, completando il reparto arretrato con Conti e Theo. Davanti confermatissimo Ibrahimovic. Di seguito, le probabili formazioni.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Vlahovic, Chiesa. ALL.: Iachini.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Gabbia, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. ALL.: Pioli.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live