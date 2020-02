Fiorentina-Milan, Galli: “Mi auguro che le squadre giochino a viso aperto”

MILANO – Giovanni Galli, grande doppio ex di Fiorentina-Milan, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio: “Mi auguro che stasera entrambe le squadre facciano capire cosa hanno in mente per il proprio futuro. E’ una sfida che può dire molto sulle reali ambizioni da una parte e dall’altra. Il Milan deve riattaccarsi al treno che porta in Europa, la Fiorentina non deve farsi risucchiare nella lotta per la salvezza. Una situazione del genere potrebbe dar vita ad una sfida statica, senza rischi eccessivi. Tuttavia spero di vedere due squadre desiderose di giocare a viso aperto, senza troppi calcoli e senza alcuna paura”.

