MILANO – Nel corso del prepartita di Fiorentina-Milan, i microfoni di Milan Tv hanno intervistato il portiere rossonero Amir Begovic: “E’ una grande partita, siamo fiduciosi. Stiamo attraversando un buon momento e siamo pronti per la grande sfida di stasera. Pensiamo in modo positivo per vincere ancora, per riuscirci dobbiamo giocare al meglio ma sappiamo di potercela fare”.

