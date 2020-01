Fiorentina, Iachini: “Mi aspetto tanto da Cutrone, domani potrebbe giocare”

MILANO – L’ex attaccante rossonero Patrick Cutrone, appena arrivato alla Fiorentina, potrebbe esordire con la maglia viola domani in Coppa Italia, contro l’Atalanta. In conferenza stampa, ne ha parlato il tecnico gigliato Beppe Iachini: “Il ragazzo sa attaccare la profondità, sa occupare l’area, ma è anche bravo a partecipare all’azione e non solo a finalizzarla. Dà disponibilità e gli piace partire da fuori area, per poi attaccare la porta. Tuttavia bisogna considerare che sono tre mesi che non gioca una partita. Presto lo vedremo e mi aspetto grandi cose. Magari domani potrebbe servirci per dare una spinta alla partita, poi deciderò se farlo partire dall’inizio o meno”.