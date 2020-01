Fiorentina F, Bonetti: “Per il secondo posto temo il Milan”

MILANO – L’attaccante della Fiorentina Femminile, Tatiana Bonetti, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della partita contro la Roma: “Sinceramente mi fa più paura il Milan per il secondo posto, perché ha una grinta e anche se sembra che abbiano perso la partita, sono sempre a rientrare in gara per vincerla. Lo dimostra la grande rimonta fatta proprio contro le giallorosse. La Roma l’avevamo affrontata nella seconda gara di campionato, ora son passati diversi mesi importanti di lavoro e siamo una squadra più forte rispetto a prima”.