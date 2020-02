Fiorentina, Dragowski: “Punto da rispettare, ma potevamo fare di più”

MILANO – Il pareggio maturato ieri sera all’Artemio Franchi serve a poco sia per la Fiorentina che per il Milan. Tuttavia, per come si era messa la gara, indubbiamente i toscani possono ritenersi maggiormente soddisfatti per aver evitato la sconfitta dopo essersi ritrovati in inferiorità numerica. Attraverso un post su Instagram, Dragowski, portiere viola, ha commentato così l’1-1: “Questo punto si deve rispettare ma…potevamo ancora fare qualcosa di più”.

