Fiorentina, Commisso tuona: “Il Franchi è una porcheria, voglio uno stadio nuovo”

MILANO – Il Presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha indetto una conferenza stampa per parlare della volontà di costruire un nuovo stadio: “Il calcio per l’Italia dovrà sempre migliorare ed essere d’aiuto, non essere la quarta lega europea. Il calcio italiano migliora solo con persone come me, che vogliono investire e portare cambiamenti. Io non sono qui per stare al Franchi altri 10 o 15 anni. Il problema dell’Italia è la burocrazia e l’impossibilità di fare cose velocemente. Voglio fare un nuovo stadio nei tempi giusti, la burocrazia deve aiutarmi. Sono molto deluso da tutta questa storia, perché speravo che fossimo ad un punto migliore sulla questione stadio. Il Franchi, per come è tenuto, è una porcheria e il Comune lo sa”.