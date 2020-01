Fassone: “Rodriguez non sbaglia mai la partita, al Napoli può dare tanto”

MILANO – Marco Fassone, ex amministratore delegato del Milan, ha parlato ai microfoni di Radio Marte di Gennaro Gattuso e del probabile acquisto di Ricardo Rodriguez da parte del Napoli: “A Milano Gattuso trovò una situazione critica e dopo qualche partita, disputò un campionato eccellente. Anche a Napoli ha avuto bisogno di qualche settimana per trasferire il suo credo e le sue idee alla squadra, ma sono certo che d’ora in avanti il Napoli avrà un approccio migliore. Ricardo Rodriguez? E’ un giocatore affidabile, non sbaglia mai la partita. E’ applicatissimo e magari non è così bello da vedere, ma Gattuso lo ha sempre utilizzato al Milan, lo conosce bene e se il Napoli lo prenderà, di certo darà il suo contributo”.