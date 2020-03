F.Galli: “Milan? Occorre fare chiarezza sulla situazione societaria”

MILANO – Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Filippo Galli, ex difensore rossonero, si è espresso sulla situazione societaria del Milan: “C’era già la sensazione che non ci fosse unità di intenti e questa è la cosa che più mi dispiace, lo dico da tifoso. Arrivati a questo punto, penso solo che ci si debba sedere attorno ad un tavolo e guardarsi negli occhi. Occorre fare chiarezza su chi debba avere potere decisionale riguardo a determinati aspetti, altrimenti sarà difficile uscire da questa situazione. Bisogna da pensare al futuro, a partire dall’allenatore. Personalmente credo che Pioli stia lavorando molto bene, con lui è cresciuta tutta la squadra”.

