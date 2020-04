F.Galli: “Confermare Pioli avrebbe senso, ma serve l’appoggio dei dirigenti”

MILANO – L’ex campione rossonero, Filippo Galli, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport del possibile esonero di Pioli a fine stagione: “Secondo me ha fatto un buon lavoro, dimostrando di saper valorizzare un gruppo giovane come quello del Milan. Ha migliorato la squadra anche prima dell’arrivo di Ibrahimovic. Ripartire da lui avrebbe senso e dare un po’ di continuità al percorso intrapreso, ma tutto dipende da quello che ha in testa la proprietà. In un club come il Milan, l’allenatore per fare bene deve avere l’appoggio totale dei dirigenti. Milik? E’ un profilo interessante, ha esperienza e buon senso del gol. Mi incuriosisce l’idea di poterlo vedere in rossonero”.

