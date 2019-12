Ex Milan – Boateng: “Non mi diverto più, i soldi sono una maledizione”

MILANO – Kevin Prince Boateng, ex centrocampista del Milan oggi in forza alla Fiorentina, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Bild, parlando del calcio di oggi: “Ormai è solo un business e tu sei un numero. I soldi sono una maledizione. Non c’è più lealtà. Servirebbe un sondaggio per scoprire a quale calciatore piace ancora allenarsi, chi si diverte a giocare. Certamente è un lavoro per professionisti, ma se pagato così tanto diventa stressante, la pressione è enorme ed è facile sfociare in depressione e problemi simili. Io spesso non mi diverto”.

SUI GIOVANI – “Non coltivano il loro talento. Alcuni guidano una Mercedes a diciannove anni e pensano di essere già al massimo della loro carriera: non fanno nulla per migliorarsi. Pensano a giocare alla PlayStation e postare foto sui social. Molte volte sono gli ultimi ad arrivare agli allenamenti e i primi ad andarsene. Il calcio negli ultimi anni è cambiato radicalmente, così come sono cambiate le persone che lo praticano e lo gestiscono”.