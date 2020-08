Calciomercato Milan – Si chiude! Di Marzio: “Da quanto mi risulta…”

Calciomercato Milan, Di Marzio: “Da quanto mi risulta l’accordo si può trovare”

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – L’estate avanza e il calciomercato del Milan sembrerebbe finalmente pronto a decollare. Dopo essersi lasciati la stagione alle spalle, Maldini e Massara stanno lavorando per consegnare a Pioli la migliore squadra possibile ai nastri di partenza del prossimo campionato. Una delle principali questioni da risolvere è quella legata al futuro di Zlatan Ibrahimovic, con cui i rossoneri stanno trattando un rinnovo di contratto. Le ultime notizie circolate hanno preoccupato i tifosi rossoneri, ma secondo quanto affermato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, in diretta su Sky Sport 24, l’accordo sarebbe davvero possibile: “Ci risulta che il Milan abbia fiducia di poter arrivare al rinnovo di contratto con Ibrahimovic. Lo svedese vuole essere il giocatore più pagato del Milan, non solo per una mera questione economica, ma perché si sente il giocatore più importante del Milan in tutto. Ibra ha fatto la sua richiesta, il Milan ha fatto la sua offerta. C’è una distanza tra le parti, ma non si tratta di un divario assolutamente incolmabile, anzi. Esiste una differenza che a noi risulta meno ampia di quella di cui si sta parlando nelle ultime ore. Ibra vuole resatre al Milan e i rossoneri vogliono tenerlo, ci sono le normali discussioni di una trattativa, ma penso che alla fine un accordo verrà trovato” – ha detto il giornalista. Sono parole che riaccendono l’entusiasmo dei tifosi rossoneri per l’esito di una trattativa che nelle ultime ore sembrava essersi complicata. Il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic potrebbe rivelarsi un viatico fondamentale, un elemento da cui il pubblico spera di comprendere le reali ambizioni, oltre che le possibilità, di questa società. Ma non è ancora tutto. Adesso Maldini accelera ed è pronto a sbloccare definitivamente il mercato rossonero: ora si valutano ben 8 scambi clamorosi! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA