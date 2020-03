Euro2020 verso il rinvio: martedì l’annuncio dell’Uefa

MILANO – Ormai è chiaro: con tutti i principali campionati europei fermi, è sempre più probabile lo slittamento di Euro2020 al prossimo anno. Manca solo l’ufficialità, che potrebbe arrivare già martedì con la riunione in videoconferenza dei vertici dell’Uefa. L’obiettivo è proprio il rinvio al 2021 dell’Europeo, consentendo così la regolare conclusione in estate dei campionati nazionali oltre, ovviamente, di Champions ed Europa League.

