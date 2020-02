ESCLUSIVA – Massimo Donati: “Milan, ti servono altri 2 Ibra! Genoa? Partita combattuta…”

Di RM

MILANO – Il Milan si appresta ad ospitare un agguerrito Genoa in uno stadio a porte chiuse. Non avrà la spinta dei suoi tifosi, ma avrà quella di Zlatan Ibrahimovic, pronto a prendere per mano la squadra. Ne abbiamo parlato – in esclusiva – con Massimo Donati, ex centrocampista rossonero.

Che partita sarà Milan-Genoa?

Il Genoa si è ripreso, ha fatto ottimi risultati, ha trovato equilibri tattici e mentali. E’ una squadra in salute, non sarà una partita semplice per il Milan, ma anche il Milan ha ritrovato fiducia nei propri mezzi, dopo una striscia di risultati positivi. Credo sarà una partita combattuta.

Giocare in uno stadio vuoto, senza il pubblico, può condizionare la partita?

Può condizionare tanto dal punto di vista dello spettacolo, sia per chi la guarda dal televisore, sia per chi lo vive sul campo. Avere la cornice di pubblico è tutta un’altra storia. Perde di fascino.

Come è cambiato il Milan con il ritorno di Ibra?

Il Milan aveva bisogno di giocatori del genere, di campioni. Il Milan ha buoni giocatori, ma non campioni prima dell’approdo di Ibra. Sapevo che ne avrebbero tratto benefici tutti. Bastano 2-3 innesti alla Ibra per riparto e si può ricostruire un Milan vincente.

Tiene banco la questione legata al rinnovo di Donnarumma: tu cosa faresti?

Se la società crede in lui, giusto che gli rinnovi. Già ne percepisce 6 di milioni, non credo che sia quel milione in più a fare la differenza a questo punto. Gigio è un campione, ma di errori ne fa anche lui. Bisogna vedere se il Milan vorrà ancora puntare su di lui o puntare a giocatori con più esperienza.

Recentemente Mirabelli ha detto di aver saputo gestire meglio la questione Donnarumma. Cosa ne pensi?

Hanno fatto un contratto sì, ma sempre a 6 milioni a Donnarumma e 1 milione a suo fratello. Sono stati comunque alle cifre richieste da Raiola.

Quale obiettivo ha il Milan arrivati a questo punto e dopo un inizio non all’altezza delle aspettative?

Il Milan ha solo l’obiettivo di finire al meglio questa stagione. Adesso sta andando meglio, dovrà continuare così, con questa costanza.

Sfida al tricolore sempre più avvincente: chi vedi favorita?

Bella lotta, ci voleva! Dopo che la Juventus dominava in lungo e in largo e bello vedere un campionato così avvincente.

I Campioni d’Italia, quest’anno, hanno dimostrato di essere battibili: non hanno assimilato il gioco di Sarri?

Allegri vinceva, quindi era la cosa giusta. Non giocava bene, ma vinceva, e nel calcio occorre solo vincere. Sarri ci vuole arrivare al risultato con il gioco e a volte non ci riesce.

Juventus che il Milan riaffronterà anche in Coppa Italia…

Questa partita sarà bella e entusiasmante, il Milan se la può giocare fino alla fine. La vittoria della Coppa potrebbe salvare la stagione…