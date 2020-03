ESCLUSIVA – Il Milan non molla Scamacca. Il giocatore dice di sì…

MILANO – Sul fronte offensivo, il nome di Gianluca Scamacca continua ad essere seguito con una certa insistenza dai dirigenti rossoneri. L’attaccante di proprietà del Sassuolo e titolare dell’Under21 azzurra è finito in cima alla lista dei desideri di molti top club e il Milan non hai mai fatto mistero di essere uno di questi. I contatti, prima che scoppiasse la pandemia, erano costanti con il club del Diavolo. Ma secondo le indiscrezioni raccolte – in esclusiva – dalla nostra redazione, il Milan continua ad avere la precedenza. I contatti con Paolo Paoloni, agente del talento, sarebbero continui sebbene la lista delle pretendenti è davvero lunga. Dal Portogallo è forte il pressing del Lisbona, arrivato ad offrire ben 10 milioni di euro al Sassuolo. Ma Scamacca, sempre secondo le nostre indiscrezioni, avrebbe deciso di dare priorità al Milan nel prossimo mercato estivo.