ESCLUSIVA – Ag. Inglese: “Milan? Sono molte le squadre interessate a Roberto”

MILANO – Una carriera, quella di Roberto Inglese, condizionata dai numerosi infortuni. L’ultimo, quello rimediato contro la Juventus (lesione di alto grado alla giunzione miotendinea dei flessori della coscia destra), lo ha tagliato fuori dalla lista del club crociato per la Serie A. In questi giorni difficili però si è tornato a parlare di mercato. Ne abbiamo parlato – in esclusiva – con Samuele Sopranzi, agente del giocatore: “Il ragazzo sta pensando solo a recuperare dall’infortunio. Sono stati mesi difficili. Il futuro? e’ ancora prematuro parlarne. Adesso non stimo pensando al futuro, ci penseremo a giugno. Il Milan e le altre? Sono molte le squadre interessate a Roberto. A tempo debito decideremo…“Bologna, Fiorentina, Atalanta, Sassuolo, SPAL e Cagliari, ma anche Milan sarebbero le squadre interessate al giocatore.