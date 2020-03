ESCLUSIVA – Ag. Donnarumma: “Tutto fermo. Non ci sono novità”

MILANO – In casa Milan tiene sempre banco l’idea di trovare un erede a Donnarumma. Sul futuro del portiere rossonero regna ancora l’incertezza. Per questo la dirigenza starebbe vagliando l’ipotesi di puntare su Alessandro Plizzari, portiere dell’Under 21 e gioiello rossonero. Il primo è cresciuto nel Milan, il secondo anche: sono molte le assonanze. La cessione di Donnarumma potrebbe sbloccare la strada del talento azzurro. Prima, però, resta da capire, quale sarà il futuro di Donnarumma. Non ci sono novità all’orizzonte, come ci conferma Enzo Raiola, in esclusiva: “Non ci sono novità. E’ tutto fermo”. Esattamente le stesse parole di qualche settimana fa, ma anche le stesse di qualche mese fa. Almeno al momento la situazione non sembra sbloccarsi, per questo, vista anche l’impossibilità di arrivare a Meret del Napoli, considerata la cifra esorbitante chiesta da De Lautrentiis, non è da escludere che il Milan possa guardare in casa e puntare su Plizzari.