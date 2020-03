ESCLUSIVA – Ag Donnarumma: “Rinnovo? Tutto bloccato”

MILANO – In casa Milan, dopo la burrascosa vicenda che ha coinvolto la società rossonera e Boban, si lavora anche sotto un altro fronte. Tiene sempre banco la questione legata al portiere Donnarumma. Il giocatore, in scadenza nel 2021 è ancora indeciso sul da farsi. Raiola chiede 7 milioni per Donnarumma, il Milan continua a pensarci. Ma a che punto siamo? Ce lo spiega Enzo Raiola, collaboratore di Mino – in esclusiva – ai nostri microfoni: “Al momento non ci sono novità. Visto il momento è tutto bloccato. Speriamo di incontrare presto la società, ma al momento è tutto bloccato”.