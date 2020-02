Eriksen: “Derby esperienza fantastica. L’incrocio su punizione…”

MILANO – Christian Eriksen, centrocampista dell’Inter, è stato intervistato dall’emittente danese ‘TV2’ per parlare del derby vinto dai nerazzurri: “L’incrocio su punizione? Avrò a lungo gli incubi, stavo sognando di segnare. Ho visto il Milan piazzato così indietro e ho pensato di cogliere l’occasione per calciare in porta. Ho guardato Brozovic, mi ha detto di tirare e l’ho fatto. Sarebbe stata la ciliegina sulla torta, ma sono ugualmente felice per il successo. Vincere il derby è stata un’esperienza fantastica, dopo un brutto primo tempo abbiamo saputo reagire alla grande”. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live