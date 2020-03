Eranio su Gazidis: “Finora non ha ottenuto nulla”

MILANO – Con alcune dichiarazioni riportate da TMW, Stefano Eranio, ex centrocampista rossonero, si è espresso sulla situazione creatasi in casa Milan, con Gazidis da una parte e Maldini e Boban dall’altra: “Rangnick non lo conosco bene, ma è un uomo di fiducia di Gazidis che su di lui punta molto. Tuttavia non è normale il modo in cui è stata gestita la situazione. Maldini e Boban si sono sentiti traditi perché non sono stati interpellati, nonostante ricoprano ruoli fondamentali. Gazidis? Fino a questo momento non ha portato niente, ma era difficile fare miracoli in poco tempo”.

