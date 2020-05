Eranio: “Milan, ci sono 4 punti da cui ripartire. E Pioli merita la conferma”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di TMW, Stefano Eranio, ex centrocampista rossonero, ha parlato dei punti di riferimento da cui il Milan dovrebbe ripartire: “Dal portiere, dal centrale di difesa, dal regista di centrocampo e dalla punta d’attacco. Questi quattro pezzi il Milan di adesso li ha già, ma non so se la squadra di oggi possa essere quella del futuro visti i paletti stabiliti dalla proprietà per il tetto ingaggi. Se devi rinunciare a qualche giocatore importante, devi comunque avere un progetto e un budget per poter ripartire. Per i giocatori forti servono i soldi, però Rangnick ad esempio si è distinto per aver scoperto tanti talenti a basso costo. In ogni caso mi auguro che Pioli rimanga perché, indipendentemente dai risultati, ha fatto vedere di essere un tecnico capace. Vorrei vederlo all’opera sin dall’inizio della stagione”.

