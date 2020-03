Eranio: “Mi spiace per Maldini e Boban. Su Gazidis…”

MILANO – Stefano Eranio, ex centrocampista rossonero, ha parlato dell’attuale situazione dirigenziale in casa Milan ai microfoni di ‘Tutti Convocati’: “Mi dispiace moltissimo per la situazione che si è creata, soprattutto per Boban e Maldini. Spero che tutto si riesca a risolvere nel miglior modo possibile. Un voto a Gazidis? Difficile trovare sponsor di altissimo livello senza ottenere risultati importanti in campo…”.

