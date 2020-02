Eranio: “Inter forte, ma la classifica nel derby non conta”

MILANO – L’ex centrocampista rossonero, Stefano Eranio, ha parlato in vista del derby ai microfoni di MilanNews.it: “Le partite iniziano tutte 0-0, nei derby la classifica non conta nulla. E’ normale però che il Milan parta sfavorito, i risultati ottenuti finora dalle due squadre dicono questo. Ma era prevedibile, anche perché l’Inter ha investito tantissimi milioni e sta costruendo una squadra per vincere il titolo. Il Milan, invece, sta ancora mettendo delle basi per il futuro. L’Inter ha sia giocatori di una certa età che profili giovani come Barella, Lukaku o Lautaro che sono investimenti anche a lungo termine. Il fatto di aver preso giocatori come Eriksen, Young e Moses porta a pensare che vogliano vincere da subito, anche perché le possibilità ci sono”.

Caricamento sondaggio...