Entourage Thauvin: “Per ora non c’è motivo di lasciare Marsiglia”

MILANO – Nei giorni scorsi il quotidiano francese L’Equipe ha lanciato l’indiscrezione secondo cui il Marsiglia, per fare cassa, avrebbe messo sul mercato Florian Thauvin, esterno offensivo seguito lo scorso anno dal Milan e in scadenza di contratto nel 2021. Tuttavia l’entourage del giocatore, con alcune dichiarazioni rilasciate a Le Phocéen, ha precisato che al momento non sono in ballo trattative con altre squadre.

LE SUE PAROLE – “Per ora Florian non ha motivi per abbandonare il Marsiglia e non ci sono trattative in corso. Il suo desiderio è quello di rimanere a Marsiglia. Rinnovo? Al momento non ne stiamo parlando. Innanzitutto perché il club non ha i soldi per iniziare questo tipo di operazione, poi perché non c’è nessuno con cui discuterne. Il Marsiglia deve infatti trovare un direttore sportivo. Lo stesso vale per il mercato in entrata: l’allenatore potrebbe avere anche degli obiettivi, ma serve qualcuno per negoziare e stipulare contratti”.

