Empoli, Corsi: “Orgoglioso di Bennacer”

MILANO – Fabrizio Corsi, Presidente dell’Empoli, durante un’intervista rilasciata ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha parlato anche di Ismael Bennacer, lanciato in Serie A, nella scorsa stagione, proprio dal club toscano: “Siamo orgogliosi di Ismael e di ciò che sta facendo nel Milan. Sapevamo quanto fosse forte, ma con la maglia rossonera sta dimostrando di avere le qualità umane per sopportare il peso di una grande squadra”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...