DS Flamengo: “Paquetà? Nessun contatto per un suo ritorno”

MILANO – A gennaio si è parlato di un possibile ritorno di Lucas Paquetà al Flamengo ma, alla fine, il centrocampista classe ’97 è rimasto in rossonero. Tuttavia, l’ipotesi di un rientro in Brasile potrebbe riaccendersi la prossima estate e ai microfoni di calciomercato.com ne ha parlato Bruno Spindel, direttore sportivo del Flamengo: “Ritorno al Flamengo? No, non abbiamo contattato ufficialmente né il Milan né il giocatore. Sicuramente seguiamo Lucas con affetto, perché è nato calcisticamente qui e perché è un giocatore della Nazionale. E’ un giovane di grandissima prospettiva, diventerà un calciatore di altissimo livello. Depresso? A nessuno piace stare in panchina, o entrare in campo e non riuscire a dare il 100%, ma sono fasi che ogni calciatore attraversa nell’arco della propria carriera”.

