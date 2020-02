Ds Flamengo: “Milan, credi in Paquetà: ha talento e farà grandi cose”

MILANO – Bruno Spindel, direttore sportivo del Flamengo, ha rilasciato un’intervista al portale TMW in cui ha parlato anche di Lucas Paquetà, centrocampista che un anno fa fu ceduto proprio dal Flamengo al Milan: “Non abbiamo avuto alcun contatto per un suo eventuale ritorno. È un grande calciatore. Dimostrerà il suo valore, ne siamo convinti. Farà grandi cose con il Milan appena si adatterà alla Serie A. Ha talento e saprà farsi valere”. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live