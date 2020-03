Dott.Burioni: “Coronavirus? Non è semplice influenza, ora bisogna fare sacrifici”

MILANO – Il virologo Roberto Burioni ha parlato del Coronavirus ai microfoni di Radio Incontro Olympia: “Non sappiamo quanto durerà l’emergenza. Dobbiamo tenere duro ed essere disposti a fare dei sacrifici, come rinunciare allo stadio. Quattordici giorni potrebbero non bastare. A nessuno piace questa situazione, ma siamo davanti ad un’epidemia molto pericolosa, non si tratta solo di una brutta influenza. Dal primo giorno io ho detto che si trattava qualcosa di pericoloso, mentre le autorità europee sostenevano che il rischio che il virus arrivasse in Italia erano minime. La mortalità non è altissima, ma dobbiamo fare in modo che non saturi gli ospedali”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...