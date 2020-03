Donnarumma: “Vi spiego perché ho deciso di fare il portiere”

MILANO – Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘Undici’, Gigio Donnarumma, estremo difensore rossonero, ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a scegliere il ruolo del portiere: “Mio fratello giocava in porta, così come mio zio. Proprio mio zio mi veniva a prendere a casa per andare a vedere insieme gli allenamenti di mio fratello Antonio. Da lì è nata la mia passione per la porta. In porta devi stare sempre attento e concentrato, il portiere è il ruolo più difficile. Purtroppo quando sbaglia un portiere, dietro c’è la rete e nessuno può evitare il gol. Sbagliando però si impara. Gli errori capitano, devi essere bravo ad andare avanti cercando di trarne tutti gli insegnamenti possibili”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...