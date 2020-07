Donnarumma: una squadra si defila, resta solo il Milan?

MILANO – Il Chelsea è alla ricerca di un portiere per il prossimo anno. La stagione di Kepa Arrizabalaga non ha soddisfatto mister Lampard e nel suo futuro potrebbe esserci un ritorno in Liga. Tra le fila del Valencia in prestito. I blues quindi, chiarite le priorità di mercato, hanno iniziato a guardarsi intorno alla ricerca del profilo di nuovo “numero uno”. Inizialmente la sfida sembrava essere a due con Neuer e Donnarumma indicati come i possibili nuovi estremi difensori della squadra inglese. Il tedesco però ha rinnovato il suo contratto con il Bayern Monaco, e le notizie tra il Milan e Donnarumma, vicini ad un nuovo accordo, hanno fatto cambiare strategia al Chelsea. André Onana è balzato in cima alla lista dei preferiti, in passato l’estremo difensore dell’Ajax è stato accostato anche ai rossoneri, nel caso in cui il diavolo fosse stato costretto a cercare un nuovo portiere. Una buona notizia per i tifosi del Milan, che vedono la possibilità del rinnovo di Donnarumma, sempre più concreta.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live