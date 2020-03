Donadoni: “Non si può rischiare, bisogna stare in casa rispettando le indicazioni”

MILANO – Intervistato dai microfoni del Corriere della Sera, Roberto Donadoni, ex campione rossonero e attuale allenatore dello Shenzhen FC, ha parlato dell’emergenza Coronavirus: “Mi viene da sorridere quando sento dire che la Cina deve essere un modello per l’Italia. Noi non dobbiamo copiare chi sta combattendo la nostra stessa battaglia contro un avversario così infimo, ma limitarci ad avere buon senso. Bisogna capire che oggi non si può rischiare. È così difficile? Non credo. Quando leggo però che tante persone dal Nord sono scappate al Sud, penso che non ci riusciamo a capirlo. Come si fa a non comprendere che questo è un autogol? Occorre stare fermi, in casa. Lo dicono tutti. Quando ripartirà il calcio in Cina? Si parla di aprile”.

