Dj Ringo: “Derby? Dobbiamo scendere in campo e mangiarceli”

MILANO – Dj Ringo, noto tifoso rossonero, ha detto la sua sul derby di domenica in un’intervista rilasciata a Tuttosport: “Mi aspetto una partita molto combattuta. Dobbiamo vincere, non ci sono altri risultati accettabili. In classifica ci sono da recuperare diversi punti. Dobbiamo ricaricarci mentalmente, dobbiamo scendere in campo e mangiarceli. Ibra può darci la scossa, speriamo sia in buone condizioni. Ho imparato che nel derby non c’è nulla di scontato, può succedere sempre di tutto, anche di vincerlo quando non sei la squadra favorita. Per questo confido tanto nella personalità e nella grinta di Ibra, che può dare la carica giusta al resto della squadra”.

