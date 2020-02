Dj Ringo: “Bravo Daniel, ti auguro la gloria rossonera”

MILANO – Nonostante il deludente pareggio casalingo contro l’Hellas Verona, il Milan ha potuto festeggiare l’esordio in Serie A di Daniel Maldini. Attraverso i social, Dj Ringo si è complimentato con il giovane giocatore rossonero: “Bravo Daniel Maldini, benvenuto in Serie A. Milan-Verona partita combattuta da tutte e due le parti ma a noi è mancata (senza Ibra) un po’ di rabbia nel concludere. AC Milan per sempre! Dopo Cesare e Paolo, auguro a Daniel la Gloria rossonera”.

