Disastro Milan: decima sconfitta in campionato, il Genoa sbanca San Siro

MILANO – Un Milan passivo, senza nerbo, senza gioco, senza idee. Senza nulla. Nel clima surreale di un San Siro deserto, il Diavolo rimedia la sua decima sconfitta in campionato, perdendo contro il Genoa per 2-1. La squadra di Pioli, leziosa, disattenta e poco concreta, dice definitivamente addio al sogno quarto posto e, adesso, rischia grosso anche per quel che riguarda l’Europa League (la Roma quinta è a +9). Rossoneri mai veramente in partita, tanto da chiudere il primo tempo sotto di due reti, senza riuscire a trovare una reazione forte nella ripresa. Non basta il gol di Ibra, frutto anche di un fortunoso rimpallo, ad un quarto d’ora dalla fine. Il Genoa, con Pandev e Cassata, sfrutta gli svarioni difensivi del Milan e, complice l’evanescenza degli avversari, porta a casa una vittoria meritata e pesantissima nella lotta salvezza.

Milan in confusione totale, non solo in campo ma anche a livello societario. Alla luce della disastrosa prestazione di oggi, viene legittimamente da pensare che i problemi tra il club e Boban, culminati con il licenziamento del dirigente croato, si siano ripercossi sui giocatori. In estate ci sarà l’ennesima rivoluzione, che coinvolgerà dirigenza e squadra, ma la luce in fondo al tunnel sembra essere ancora tremendamente lontana.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live