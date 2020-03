Dionigi: “Partite rinviate? Era più giusto bloccare tutto. Su Boban…”

MILANO – Davide Dionigi, ex esterno sinistro rossonero, ha parlato ai microfoni di MilanNews del caos societario che sta coinvolgendo in particolar modo Boban, Maldini e Gazidis: “Boban avrà i suoi motivi per arrabbiarsi. Non penso che le incomprensioni siano dovute solo al fatto che sia stato contattato Rangnik senza che Boban e Maldini sapessero nulla. Penso ci siano anche altri fattori che magari non conosciamo. Le partite rinviate? Sul piano sportivo è un problema grosso. Secondo me era più giusto bloccare tutto”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...