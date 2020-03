Di Stefano: “Nel Milan ci sono due anime, manca unità d’intenti”

MILANO – Il giornalista Peppe Di Stefano ha fatto luce, ai microfoni di Sky Sport, sulla situazione dirigenziale in casa rossonera: “Sono due le anime del Milan. Sembra strano perché quando Boban e Maldini da un lato, Gazidis dall’altro. Le dichiarazioni di Gazidis nell’ultima settimana sono un po’ in controtendenza rispetto a quello che realmente si percepisce all’interno del Milan: non cc’è un solo Milan, non c’è unità d’intenti nonostante le dichiarazioni dell’ad rossonero. Ormai è stato messo tutto in piazza, soprattutto questi dissapori che ci sono fra le parti. A questo punto servirà l’intervento di Elliott per capire come risolvere e come gestire questi ultimi mesi di convivenza, poi è ovvio che qualcosa succederà, ma lo scopriremo solo nei prossimi mesi”.

