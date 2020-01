Di Stefano: “Milan-Verona, ballottaggio fra Leao e Rebic”

MILANO – Il giornalista di Sky Sport, Peppe Di Stefano, ha fatto il punto sulla probabile formazione rossonera per la sfida con il Verona: “Il Milan si deve e si vuole concentrare per questa seconda fase del campionato. I rossoneri ora stanno bene. Pioli dovrà sostituire Bennacer squalificato e Musacchio alle prese con un problema al polpaccio. La difesa quindi è confermata con ancora Conti, Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez. A centrocampo Calhanoglu dovrebbe tornare titolare a sinistra, con Castillejo dall’altro lato. La mediana dovrebbe essere formata da Krunic e Kessié. In avanti confermato Ibrahimovic, mentre c’è un ballottaggio tra Leao e Rebic, con il primo attualmente favorito”.