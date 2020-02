Di Stefano: “Ibra potrebbe tornare domani in gruppo”

MILANO – In collegamento dal centro sportivo di Milanello, Peppe Di Stefano, giornalista di Sky Sport, ha fatto il punto della situazione su Zlatan Ibrahimovic. Il centravanti svedese sta cercando in tutti i modi di recuperare per essere presente al derby: “Domani c’è la concreta possibilità che Ibrahimovic torni col resto del gruppo per lavorare anche dal punto di vista tattico, anche perché sabato ci saranno le prove generali e domenica sera c’è la partita”.

