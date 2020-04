Di Marzio: “Icardi al Milan? Non mi meraviglierei se accadesse…”

MILANO – Contattato dai microfoni di ‘MilanNews24’, Gianni Di Marzio, padre del giornalista Gianluca ed ex allenatore, si è espresso sulle voci di mercato che circolano attorno ad un presunto interesse del Milan per Icardi: “Non mi meraviglierei tanto se Icardi andasse al Milan. Che un giocatore dell’Inter vada al Milan o viceversa ci sta: è già successo più di una volta in passato. C’è sempre un fondo di verità quando escono fuori i nomi di mercato e cominciano a circolare le voci. Evidentemente il Milan cerca un attaccante d’area di rigore. Icardi non è un giocatore che collabora tanto col resto della squadra, ma dentro l’area è letale e sarebbe perfetto in un 4-3-3”.

