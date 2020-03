Di Marzio: “Dopo l’addio di Boban e Maldini, potrebbe andare via anche Ibra”

MILANO – Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di calciomercato, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del possibile futuro di Zlatan Ibrahimovic: “Maldini e Boban sono stati gli artefici del ritorno di Ibra al Milan, ma con l’addio di tutti e due mi pare difficile che lo svedese possa accettare di rimanere. Ci sono stati momenti in cui le parti della dirigenza rossonera non erano d’accordo: Ibrahimovic e Kjaer sono stati forzati molto dall’area tecnica, sono stati voluti da Maldini e Boban. Sono due giocatori forti ma hanno una carta d’identità che non sposa l’idea dei vertici societari”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...