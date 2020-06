Di Marzio: “Contatto Fiorentina-Thiago Silva. Il Milan…”

MILANO – Dopo otto anni Thiago Silva si appresta a lasciare il Paris Saint-Germain. Il suo contratto, in scadenza tra pochi giorni, non sarà rinnovato e il centrale brasiliano si svincolerà. Tra i suoi desideri c’è quello di un romantico ritorno al Milan, ma il club rossonero non sembra disposto ad ingaggiarlo. Attualmente, l’unica società italiana interessata a Thiago Silva è la Fiorentina. Ai microfoni di Sky Sport ne ha parlato Gianluca Di Marzio: “Thiago Silva tornerebbe volentieri al Milan, ma non c’è stato ancora nessun contatto. Al contrario, ha iniziato a muoversi qualcosa con la Fiorentina”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...