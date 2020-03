Di Marzio: “Con Rangnick c’è l’intesa, ma la dirigenza è divisa”

MILANO – Il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, ha parlato del Milan che verrà e del sempre più probabile arrivo di Ralf Rangnick: “Il tecnico tedesco è stato contattato e c’è anche un’intesa di massima, altrimenti Boban non se ne sarebbe andato. Lui, Maldini e Massara hanno scoperto questi contatti senza essere d’accordo con la scelta di Gazidis. Se raggiungi l’accordo con un nuovo allenatore senza coinvolgere l’area sportiva, con questa divisione interna alla dirigenza non vai da nessuna parte”.

